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Український легіонер в Європі звинувачений в расизмі: що відомо

Фото: Данило Ігнатенко на тренуванні "Бордо" (facebook.com/girondins)
Автор: Антон Федорців

Кандидат у збірну України Данило Ігнатенко отримав звинувачення в расистських висловлюваннях на адресу темношкірого суперника у французькій Лізі 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.

27-річний українець нарвався на серйозні проблеми після поєдинку 34-го туру другого французького дивізіону між "Бордо" та "Дюнкерком". На хавбека "настукав" оборонець "портовиків" Альюн Ба.

У компанії з капітаном "Дюнкерка" Опа Санганте він на 60-й хвилині поскаржилися арбітру на Ігнатенка, який нібито образив Ба на расовому ґрунті. Рефері зробив нотатку в протоколі про інцидент, але не покарав українця жовтою чи червоними картками. Потенційна жертва згодом розкритикувала арбітра за бездіяльність.

За інформацією джерела, Ігнатенко вжив щодо суперника двозначний вислів black pussy. "Дюнкерк" звернувся в дисциплінарний комітет Ліги 2 для покарання українського хавбека, а "Бордо" розпочав внутрішнє розслідування. Вердикт у справі Ігнатенка чекають 16 травня.

Хто такий Данило Ігнатенко

Уродженець Запоріжжя, вихованець місцевого "Металурга". На дорослому рівні дебютував у фінальному турі УПЛ сезону 2014/15.

Через рік перейшов у донецький "Шахтар". Утім, пробитися до першої команди "гірників" так і не зумів, тож виступав за інші колективи на правах оренди. Зокрема, захищав кольори "Маріуполя", угорського "Ференцвароша", "Дніпра-1". До "Бордо" перебрався посеред сезону 2021/22.

У складі збірної України дебютував у червні 2022 року. З тих провів 6 матчів за "синьо-жовтих" (1 гол).

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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