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Украинский легионер в Европе обвинен в расизме: что известно

Фото: Даниил Игнатенко на тренировке "Бордо" (facebook.com/girondins)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Даниил Игнатенко получил обвинения в расистских высказываниях в адрес темнокожего соперника во французской Лиге 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

27-летний украинец нарвался на серьезные проблемы после поединка 34-го тура второго французского дивизиона между "Бордо" и "Дюнкерком". На хавбека "настучал" защитник "портовиков" Альюн Ба.

В компании с капитаном "Дюнкерка" Опа Санганте он на 60-й минуте пожаловался арбитру на Игнатенко, якобы оскорбившего Ба на расовой почве. Рефери сделал заметку в протоколе об инциденте, но не наказал украинца желтой или красной карточкой. Потенциальная жертва впоследствии раскритиковала арбитра за бездействие.

По информации источника, Игнатенко употребил в отношении соперника двусмысленное выражение black pussy. "Дюнкерк" обратился в дисциплинарный комитет Лиги 2 для наказания украинского хавбека, а "Бордо" начал внутреннее расследование. Вердикт по делу Игнатенко ждут 16 мая.

Кто такой Даниил Игнатенко

Уроженец Запорожья, воспитанник местного "Металлурга". На взрослом уровне дебютировал в финальном туре УПЛ сезона 2014/15.

Через год перешел в донецкий "Шахтер". Впрочем, пробиться в первую команду "горняков" так и не сумел, поэтому выступал за другие коллективы на правах аренды. В частности, защищал цвета "Мариуполя", венгерский "Ференцварош", "Днепр-1". В "Бордо" перебрался посреди сезона 2021/22.

В составе сборной Украины дебютировал в июне 2022 года. С тех провел 6 матчей за "сине-желтых" (1 гол).

К слову, ранее составили список украинцев-бомбардиров в топ-5 чемпионатов Европы.

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