Украинский легионер в Европе обвинен в расизме: что известно

27-летний украинец нарвался на серьезные проблемы после поединка 34-го тура второго французского дивизиона между "Бордо" и "Дюнкерком". На хавбека "настучал" защитник "портовиков" Альюн Ба.

В компании с капитаном "Дюнкерка" Опа Санганте он на 60-й минуте пожаловался арбитру на Игнатенко, якобы оскорбившего Ба на расовой почве. Рефери сделал заметку в протоколе об инциденте, но не наказал украинца желтой или красной карточкой. Потенциальная жертва впоследствии раскритиковала арбитра за бездействие.

По информации источника, Игнатенко употребил в отношении соперника двусмысленное выражение black pussy. "Дюнкерк" обратился в дисциплинарный комитет Лиги 2 для наказания украинского хавбека, а "Бордо" начал внутреннее расследование. Вердикт по делу Игнатенко ждут 16 мая.

Кто такой Даниил Игнатенко

Уроженец Запорожья, воспитанник местного "Металлурга". На взрослом уровне дебютировал в финальном туре УПЛ сезона 2014/15.

Через год перешел в донецкий "Шахтер". Впрочем, пробиться в первую команду "горняков" так и не сумел, поэтому выступал за другие коллективы на правах аренды. В частности, защищал цвета "Мариуполя", венгерский "Ференцварош", "Днепр-1". В "Бордо" перебрался посреди сезона 2021/22.

В составе сборной Украины дебютировал в июне 2022 года. С тех провел 6 матчей за "сине-желтых" (1 гол).