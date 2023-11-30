Український і російський омбудсмени через взаємні домовленості відвідали полонених

Представники Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перевірили утримання 119 російських військовополонених. Російський омбудсмен відвідав таку ж кількість полонених українських захисників, які знаходяться на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця .

"Це вдалося зробити через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та РФ", - розповів український омбудсмен.

Чиновник зазначив, що працівники Офісу під час спілкування з полоненими військовими ЗС РФ вкотре переконалися, що Україна дотримується Женевських конвенцій.

"Кожен військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки", - йдеться у повідомленні.

Медична допомога надається військовим армії країни-агресора, що потрапили в полон, за зверненнями.

Лубінець додав, що кожному з них було передано гуманітарні пакунки з речами та продуктами.

"Росіяни, своєю чергою, поспілкувалися із нашими захисниками. З їх слів, медичну допомогу вони також надають і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам", - пише український омбудсмен.

Також він розповів, що українські воїни, які знаходяться у полоні у росіян, записали відеозвернення рідним, які "скоро передадуть адресатам".

Працівники Офісів омбудсмена України та РФ провели взаємні відвідування військовополонених 30 листопада (фото t.me/dmytro_lubinetzs)

Обмін полоненими між Україною та РФ

З початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України проводили обмін військовополоненими на регулярній основі. Останнім часом Москва блокує цю практику. Так, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною із серпня цього року. Переговори щодо їх відновлення продовжуються.

Нагадаємо, що крайній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що обговорювався з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", який наближався на той час до позитивного результату.

Як повідомили раніше в Координаційному штабі, Росія призупинила обміни військовополоненими, намагаючись створити враження, що українська влада не працює над цим питанням.

30 листопада омбудсмен Лубінець розповів, що багато російських полонених хочуть повернутися додому, проте РФ ігнорує їхнє прохання і відмовляєте від обміну з Україною.