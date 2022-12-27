Український гранд отримав графік у Європейській жіночій баскетбольній лізі: список матчів

Календар поєдинків на січень у Європейській жіночій баскетбольній лізі дізналися гравчині "Франківська-Прикарпаття".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
Українські баскетболістки матимуть насичений графік у новому році. Упродовж десяти днів січня вони зіграють 5 матчів турніру під егідою ФІБА.
"Франківськ-Прикарпаття" гратиме в литовській Клайпеді, столиці Латвії Ризі, а також у чеських містах – Остраві та Хомутові. Досі франківки провели два поєдинки в EWBL, у яких здобули одну перемогу (РСУ "Меркс") та зазнали поразки від "Шяуляя".
Розклад матчів "Франківська-Прикарпаття" у січні:
За підсумками групового етапу за участі восьми команд боротьбу за трофей продовжать половина колективів. Вони зіграють у "фіналі чотирьох". У попередньому сезоні переможцем EWBL стали "Жабіни Брно".
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