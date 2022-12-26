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"Даллас" відкрив статую живої легенди НБА

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Даллас, Понеділок 26 грудня 2022 14:28
"Даллас" відкрив статую живої легенди НБА Фото: Дірк Новіцкі часів "Далласа" (facebook.com/DirkNowitzki)
Автор: Антон Федорців

Перед різдвяним матчем регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації "Даллас Маверікс" презентував тривимірну скульптуру колишнього форварда команди Дірка Новіцкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Техасці звели статую поруч із домашньою ареною "Амерікан Ейрлайнс-центр". Культовий баскетболіст зображений у момент фірмового кидка з відхиленням.

Біля підніжжя скульптурної композиції вигравіювали напис Loyalty never fades away ("Відданість ніколи не знеціниться"). Кількість літер у ньому – 21 – покликана символізувати віддані Новіцкі "Далласу" сезони. Сам німецький велетень відвідав церемонію відкриття.

Персональна статуя стала черговим виявом вшанування уродженця Вюрцбурга. Раніше "Маверікс" вивели з обігу 41-й номер Новіцкі. Німецький баскетболіст назавжди увійшов до історії "Далласа", привівши техасців до першого титулу НБА в 2011 році.

Хто такий Дірк Новіцкі

Колишній німецький баскетболіст, спеціальний радник "Далласа". Дев'ятий номер драфту НБА-1998, обраний "Мілуокі Бакс" та відразу був обміняний в "Маверікс".

Усю кар'єру за океаном провів у складі техасців. Найцінніший гравець НБА (2007), чемпіон асоціації (2011). У складі збірної Німеччини здобув "бронзу" ЧС-2002 і срібну медаль Євробаскету-2005.

Рекорд результативності в НБА – 53 очки. Останній матч провів 10 квітня 2019 року, оформивши дабл-дабл проти "Сан-Антоніо" (20 очок, 10 підбирань).

До слова, напередодні форвард "Денвера" Гордон оформив портерданк проти "Фінікса".

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