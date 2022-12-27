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Украинский гранд получил график в Европейской женской баскетбольной лиге: список матчей

Фото: "Франковск-Прикарпатье" идет среди лидеров женской Суперлиги (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Календарь поединков на январь в Европейской женской баскетбольной лиге узнали игроки "Франковска-Прикарпатья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Украинские баскетболистки получили насыщенный график в новом году. В течение десяти дней января они сыграют 5 матчей турнира под эгидой ФИБА.

"Франковск-Прикарпатье" сыграет в литовской Клайпеде, столице Латвии Риге, а также в чешских городах – Остраве и Хомутове. До сих пор франковчанки провели два поединка в EWBL, в которых одержали одну победу (РСУ "Меркс") и потерпели поражение от "Шяуляя".

Расписание матчей "Франковска-Прикарпатья" в январе:

  • 5 января, 16:00, "Нептунас" – "Франковск-Прикарпатье"
  • 7 января, 14:00, "Франковск-Прикарпатье" – ТТТ "Рига"
  • 12 января, 17:30, "Острава" – "Франковск-Прикарпатье"
  • 14 января, 15:30, СКК "Полония" – "Франковск-Прикарпатье"
  • 15 января, 13:00, "Франковск-Прикарпатье" – "Левати"


По итогам группового этапа с участием восьми команд борьбу за трофей продолжат половина коллективов. Они сыграют в "финале четырех". В предыдущем сезоне победителем EWBL стали "Жабины Брно".

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