Український гранд отримав графік у Європейській жіночій баскетбольній лізі: список матчів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

Українські баскетболістки матимуть насичений графік у новому році. Упродовж десяти днів січня вони зіграють 5 матчів турніру під егідою ФІБА.

"Франківськ-Прикарпаття" гратиме в литовській Клайпеді, столиці Латвії Ризі, а також у чеських містах – Остраві та Хомутові. Досі франківки провели два поєдинки в EWBL, у яких здобули одну перемогу (РСУ "Меркс") та зазнали поразки від "Шяуляя".

Розклад матчів "Франківська-Прикарпаття" у січні:

5 січня, 16:00, "Нептунас" – "Франківськ-Прикарпаття"

7 січня, 14:00, "Франківськ-Прикарпаття" – ТТТ "Рига"

12 січня, 17:30, "Острава" – "Франківськ-Прикарпаття"

14 січня, 15:30, СКК "Полонія" – "Франківськ-Прикарпаття"

15 січня, 13:00, "Франківськ-Прикарпаття" – "Леваті"

За підсумками групового етапу за участі восьми команд боротьбу за трофей продовжать половина колективів. Вони зіграють у "фіналі чотирьох". У попередньому сезоні переможцем EWBL стали "Жабіни Брно".