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Український гранд отримав графік у Європейській жіночій баскетбольній лізі: список матчів

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Івано-Франківськ, Вівторок 27 грудня 2022 15:29
Український гранд отримав графік у Європейській жіночій баскетбольній лізі: список матчів Фото: "Франківськ-Прикарпаття" йде серед лідерів жіночої Суперліги (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Календар поєдинків на січень у Європейській жіночій баскетбольній лізі дізналися гравчині "Франківська-Прикарпаття".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Українські баскетболістки матимуть насичений графік у новому році. Упродовж десяти днів січня вони зіграють 5 матчів турніру під егідою ФІБА.

"Франківськ-Прикарпаття" гратиме в литовській Клайпеді, столиці Латвії Ризі, а також у чеських містах – Остраві та Хомутові. Досі франківки провели два поєдинки в EWBL, у яких здобули одну перемогу (РСУ "Меркс") та зазнали поразки від "Шяуляя".

Розклад матчів "Франківська-Прикарпаття" у січні:

  • 5 січня, 16:00, "Нептунас" – "Франківськ-Прикарпаття"
  • 7 січня, 14:00, "Франківськ-Прикарпаття" – ТТТ "Рига"
  • 12 січня, 17:30, "Острава" – "Франківськ-Прикарпаття"
  • 14 січня, 15:30, СКК "Полонія" – "Франківськ-Прикарпаття"
  • 15 січня, 13:00, "Франківськ-Прикарпаття" – "Леваті"

За підсумками групового етапу за участі восьми команд боротьбу за трофей продовжать половина колективів. Вони зіграють у "фіналі чотирьох". У попередньому сезоні переможцем EWBL стали "Жабіни Брно".

До слова, легендарний Новіцкі отримав персональну статую поруч із ареною "Даллас Маверікс".

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