Украинский гранд получил график в Европейской женской баскетбольной лиге: список матчей
Календарь поединков на январь в Европейской женской баскетбольной лиге узнали игроки "Франковска-Прикарпатья".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.
Украинские баскетболистки получили насыщенный график в новом году. В течение десяти дней января они сыграют 5 матчей турнира под эгидой ФИБА.
"Франковск-Прикарпатье" сыграет в литовской Клайпеде, столице Латвии Риге, а также в чешских городах – Остраве и Хомутове. До сих пор франковчанки провели два поединка в EWBL, в которых одержали одну победу (РСУ "Меркс") и потерпели поражение от "Шяуляя".
Расписание матчей "Франковска-Прикарпатья" в январе:
- 5 января, 16:00, "Нептунас" – "Франковск-Прикарпатье"
- 7 января, 14:00, "Франковск-Прикарпатье" – ТТТ "Рига"
- 12 января, 17:30, "Острава" – "Франковск-Прикарпатье"
- 14 января, 15:30, СКК "Полония" – "Франковск-Прикарпатье"
- 15 января, 13:00, "Франковск-Прикарпатье" – "Левати"
По итогам группового этапа с участием восьми команд борьбу за трофей продолжат половина коллективов. Они сыграют в "финале четырех". В предыдущем сезоне победителем EWBL стали "Жабины Брно".
К слову, легендарный Новицки получил персональную статую рядом с ареной "Даллас Маверикс".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.