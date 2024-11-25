Український гонщик "Вільямса" обрав серію на новий сезон

15-річний українець захищатиме кольори "Преми" в 2025 році. Він став повноцінним пілотом італійської стайні після участі в двох фінальних етапах сезону-2024.

"Я дуже радий продовженню виступів за "Прему" в італійській Формулі-4 у 2025 році. Мені сподобалося пізнавати чемпіонат і команду під час моїх перших двох раундів і сподіваюся невдовзі досягнути справді відмінних результатів разом із командою", – заявив Бондарев.

У нинішньому сезоні "Према" завоювала Кубок конструкторів. Британець Фредді Слейтер за кермом боліда італійської стайні став чемпіоном. Український гонщик узяв участи в шести заїздах, а найкращим результатом стало 11-те місце в Монці.

Що відомо про італійську Формулу-4

Чемпіонат автоперегонів формульного типу на базІ Формули-Абарт, заснований у 2013 році. Дебютний сезон відбувся в 2014-му, а першим чемпіоном серії став канадець Ленс Стролл.

Більшість етапів італійської F4 відбуваються на Апеннінах (Імола, Монца, Мізано та інші автодроми). Окрім того, гонки чемпіонату приймали Австрія, Франція, Бельгія, Угорщина, Іспанія. У 2021 році чемпіоном став британець Олівер Берман, а рік по тому титул завоював Андреа Кімі Антонеллі. У сезоні-2025 обидва будуть пілотами Формули-1.

У піраміді автоспорту Формула-4 – один зі щаблів на шляху до F1. Найсильніші пілоти італійської Формули-4 згодом переходять на рівень Формули-3, а потім і Формули-2.