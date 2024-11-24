Расселл виграв Гран-прі Лас-Вегаса, Ферстаппен достроково став чемпіоном Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Британець розпочав першим і на старті без проблем зберіг лідерство. Тим часом гонщик "Феррарі" Леклер у першому повороті піднявся на друге місце з четвертого, пройшовши Гаслі ("Альпін") і партнера по команді Сайнса.

На 5-му колі монегаск спробував атакувати Расселла. Однак, зазнавши невдачі, Леклер почав поступатися. Його пройшли Сайнс і Ферстаппен. Труднощі з гумою невдовзі спровокували першу хвилю піт-стопів, після якої сформувалася топ-6 у складі Расселла, Ферстаппена, Сайнса, Леклера, Хемілтона ("Мерседес") і гонщика "Макларена" Норріса.

На другому відрізку головним порушником спокою став Хемілтон. Семиразовий чемпіон світу напосівся на Леклера, постійно перебуваючи в зоні DRS. Водночас удвох вони під'їхали до Сайнса, тож після зміни позицій пілотами "Феррарі" іспанець залишався на поталу британцю.

Проте, той обрав заїхати в бокси. Більш ранній піт-стоп дозволив Хемілтону обійти Скудерію, а на 32-му колі британський гонщик ще й майстерно залишив позаду Ферстаппена. Ветеран ще й кинувся наздоганяти Расселла, та відіграти весь гандикап не встиг. Тим часом Сайнс і Леклер із різницею у п'ять кіл пройшли нового старого чемпіона.

Зрештою, "Мерседес" оформив дубль, а іспанський гонщик "Феррарі" розбавив британський подіум. Ферстаппен фінішував на 5-й позиції, але цього виявилося достатньо, щоб забезпечити чемпіонство за два етапи до фінішу сезону-2024. Його головний конкурент – Норріс із "Макларена" – приїхав шостим із найшвидшим колом.

Класифікація Гран-прі Лас Вегаса-2024: