Украинский гонщик "Уильямса" выбрал серию на новый сезон

15-летний украинец будет защищать цвета "Премы" в 2025 году. Он стал полноценным пилотом итальянской конюшни после участия в двух финальных этапах сезона-2024.

"Я очень рад продолжению выступлений за "Прему" в итальянской Формуле-4 в 2025 году. Мне понравилось познавать чемпионат и команду во время моих первых двух раундов и надеюсь вскоре добиться действительно отличных результатов вместе с командой", – заявил Бондарев.

В нынешнем сезоне "Према" завоевала Кубок конструкторов. Британец Фредди Слейтер за рулем болида итальянской конюшни стал чемпионом. Украинский гонщик принял участие в шести заездах, а лучшим результатом стало 11-е место в Монце.

Что известно об итальянской Формуле-4

Чемпионат автогонок формульного типа на базе Формулы-Абарт, основанный в 2013 году. Дебютный сезон состоялся в 2014-м, а первым чемпионом серии стал канадец Лэнс Стролл.

Большинство этапов итальянской F4 проходят на Апеннинах (Имола, Монца, Мизано и другие автодромы). Кроме того, гонки чемпионата принимали Австрия, Франция, Бельгия, Венгрия, Испания. В 2021 году чемпионом стал британец Оливер Берман, а год спустя титул завоевал Андреа Кими Антонелли. В сезоне-2025 оба будут пилотами Формулы-1.

В пирамиде автоспорта Формула-4 – одна из ступеней на пути к F1. Сильнейшие пилоты итальянской Формулы-4 впоследствии переходят на уровень Формулы-3, а затем и Формулы-2.