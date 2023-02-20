UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український екіпаж зробив перший постріл з танку Leopard 2A6 (відео)

Фото: Leopard 2A6 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові активно навчаються на танках Leopard 2A6 у Німеччині та один з екіпажів зробив перший постріл з бойової машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла України у Німеччині Олексій Макеєва.

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard2A6", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер в Німеччині.

"Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", - додав Макеєв.

Нагадаємо, що українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в Україні