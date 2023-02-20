Украинский экипаж произвел первый выстрел из танка Leopard 2A6 (видео)

Украинские военные активно учатся на танках Leopard 2A6 в Германии и один из экипажей произвел первый выстрел из боевой машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Украины в Германии Алексей Макеева.

"Снята сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", - добавил Макеев.

Отмечается, что это произошло во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер в Германии.

"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard2A6", – говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные в понедельник, 13 февраля, приступили к обучению на танках Leopard 2 в Германии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

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