RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский экипаж произвел первый выстрел из танка Leopard 2A6 (видео)

Фото: Leopard 2A6 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные активно учатся на танках Leopard 2A6 в Германии и один из экипажей произвел первый выстрел из боевой машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу посла Украины в Германии Алексей Макеева.

"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard2A6", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер в Германии.

"Снята сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", - добавил Макеев.

Напомним, что украинские военные в понедельник, 13 февраля, приступили к обучению на танках Leopard 2 в Германии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в Украине