Український дрон ухилився від ракет і вразив "Стрілу-10" у Курській області

Росіяни у Курській області намагалися збити український безпілотник. Однак оператори дронів ЗСУ обхитрили противника і завдали удару у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗС України.

У Курській області РФ оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем у взаємодії зі зведеним загоном "Джміль" 78 окремого десантно-штурмового полку успішно уразили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Військові розповіли, що росіяни виявили у небі український розвідувальний БПЛА та вивели у поле "Стрілу", намагаючись його збити. Але пуск двох ракет виявися безрезультатним - українські пілоти дрона майстерно ухилилися від ракет.

"Після невдалого перехоплення ворог спробував відступити, але не встиг. Удар FPV-дрона влучив точно в ціль, завдавши зенітному комплексу серйозних пошкоджень", - повідомили у Силах безпілотних систем.

Майстерну роботу операторів дронів показали на відео.

Що відомо про "Стрілу-10"

Стріла-10 - радянський зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році. Головний конструктор — О. Е. Нудельман.

Використовується для безпосереднього прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об’єктів військового та громадянського призначення від низьколетящих літальних апаратів (літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів) при їх візуальній видимості.

Успіхи українських операторів дронів

Також 7 квітня бійці Сил безпілотних систем знищили у Курській області три ЗРК "Бук" противника. Ворожу ППО було ліквідовано протягом 12 годин. Як розповіли військові, пілоти завдали точних ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці "Бук-М2", яку противник замаскував у лісосмузі. Удар по техніці призвів до детонації ракет та її знищення.

Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари.