Український дрон доставив гуманітарку на окуповану частину Херсонської області (відео)

"Ексклюзивні кадри з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні.

"Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", - додав Федоров.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Тим часом, наприклад, в Голій Пристані росіяни дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря. "Врятованих" цивільних змушують дякувати на камеру.