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Український дрон доставив гуманітарку на окуповану частину Херсонської області (відео)

Фото: керування дроном (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Український дрон доставив гуманітарну допомогу жителям окупованої частини Херсонської області, оскільки росіяни не допомагають їм після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ексклюзивні кадри з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни не евакуюють місцевих із затоплених районів та не дають зробити це Україні.

"Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці", - додав Федоров.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Тим часом, наприклад, в Голій Пристані росіяни дозволяють евакуацію тільки після отримання хабаря. "Врятованих" цивільних змушують дякувати на камеру.

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