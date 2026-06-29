Український детектор дронів отримав вихід на "великі екрани": як він працює

Оновлення розробили для розширення можливостей пристрою на передовій. Нова "Чуйка" отримала інтегрований аналоговий відеовихід під чотирипіновий мініджек. Він дозволяє операторам у штабі підключати до детектора зовнішній екран або телевізор, що має аналоговий відеовхід.

Нова "Чуйка" з відеовиходом не є серійним виробом, а пропонується як додаткова опція виключно під індивідуальне замовлення. Комплектація приладу при цьому залишається стандартною – без додаткових аксесуарів у комплекті.

"Ми додали цей інтерфейс на прохання військових, які працюють у командних пунктах. Вбудованого кольорового дисплея пристрою цілком достатньо для індивідуальної роботи. Проте коли перехоплену картинку треба бачити всій групі та аналізувати, великий зовнішній монітор стає незамінним", - пояснили інженери BlueBird Tech.

У компанії зазначають, що "Чуйка 3.0" – це тридіапазонний детектор аналогового відеосигналу, який сканує ефір на частотах 1.2 ГГц / 3.3 ГГц / 5.8 ГГц і виявляє БПлА на відстані до 4 км.

Повний цикл автоматичного сканування триває 4-8 секунд. Пристрій має офіційну кодифікацію NATO та допущений до експлуатації Міністерством оборони України.