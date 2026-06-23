В Україні створили детектор дронів з розширеним діапазоном та великою батареєю

Компанія BlueBird Tech розробила новий детектор дронів під назвою "Чуйка 4.0", оснащений додатковим модулем, що здатен сканувати простір на новому діапазоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що новий засіб РЕР працюватиме не лише на звичних діапазонах – 1.2 ГГц, 3.3 ГГц та 5.8 ГГц. Виявляти ворожі дрони пристрій українського виробництва зможе і у вищому діапазоні – 6100-8600 МГц.

"Чуйка 4.0" отримала також модернізований корпус, додаткову батарею, з’являється і четверта антена. Нова генерація скануватиме весь діапазон частот за 4-8 секунд, працюватиме до 6 годин на одному заряді з додатковою батареєю, та до 2 годин – без неї.

Потокове відео з перехопленого сигналу дрона “Чуйка 4.0” виводить на кольоровий дисплей. Новий детектор дронів вже успішно пройшов бойові випробування. Заявлено, що ціна нового засобу РЕР становить 39 900 гривень.