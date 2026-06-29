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Украинский детектор дронов получил выход на "большие экраны": как он работает

13:16 29.06.2026 Пн
2 мин
Как работает новая разработка украинских инженеров?
aimg Константин Широкун
Фото: детектор дронов "Чуйка" получил выход для больших экранов (blue-bird.tech)

Компания BlueBird Tech презентовала модернизированный детектор дронов "Чуйка", позволяющий выводить перехваченное видео с вражеских FPV-дронов на большие мониторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновление разработано для расширения возможностей устройства на передовой. Новая "Чуйка" получила интегрированный аналоговый видеовыход под четырехпиновый миниджек. Он позволяет операторам в штабе подключать к детектору внешний экран или телевизор с аналоговым видеовходом.

Новая "Чуйка" с видеовыходом не является серийным изделием, а предлагается в качестве дополнительной опции исключительно под индивидуальный заказ. Комплектация прибора остается стандартной – без дополнительных аксессуаров в комплекте.

"Мы добавили этот интерфейс по просьбам военных, работающих в командных пунктах. Встроенного цветного дисплея устройства вполне достаточно для индивидуальной работы. Однако когда перехваченную картинку нужно видеть всей группе и анализировать, большой внешний монитор становится незаменимым", - пояснили инженеры BlueBird Tech.

В компании отмечают, что "Чуйка 3.0" – это трехдиапазонный детектор аналогового видеосигнала, сканирующий эфир на частотах 1.2 ГГц/3.3 ГГц/5.8 ГГц и обнаруживающий БПлА на расстоянии до 4 км.

Полный цикл автоматического сканирования длится 4-8 секунд. Устройство имеет официальную кодификацию НАТО и допущено к эксплуатации Министерством обороны Украины.

Ранее мы писали, что Компания BlueBird Techразработала новый детектор дронов под названием "Чуйка 4.0", оснащенный дополнительным модулем , способным сканировать пространство на новом диапазоне.

Также сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

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