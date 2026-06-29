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Український детектор дронів отримав вихід на "великі екрани": як він працює

13:16 29.06.2026 Пн
2 хв
Як працює нова розробка українських інженерів?
aimg Костянтин Широкун
Український детектор дронів отримав вихід на "великі екрани": як він працює Фото: детектор дронів "Чуйка" отримав вихід для великих екранів (blue-bird.tech)
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Компанія BlueBird Tech презентувала модернізований детектор дронів "Чуйка", який дозволяє виводити перехоплене відео з ворожих FPV-дронів на великі монітори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Оновлення розробили для розширення можливостей пристрою на передовій. Нова "Чуйка" отримала інтегрований аналоговий відеовихід під чотирипіновий мініджек. Він дозволяє операторам у штабі підключати до детектора зовнішній екран або телевізор, що має аналоговий відеовхід.

Нова "Чуйка" з відеовиходом не є серійним виробом, а пропонується як додаткова опція виключно під індивідуальне замовлення. Комплектація приладу при цьому залишається стандартною – без додаткових аксесуарів у комплекті.

"Ми додали цей інтерфейс на прохання військових, які працюють у командних пунктах. Вбудованого кольорового дисплея пристрою цілком достатньо для індивідуальної роботи. Проте коли перехоплену картинку треба бачити всій групі та аналізувати, великий зовнішній монітор стає незамінним", - пояснили інженери BlueBird Tech.

У компанії зазначають, що "Чуйка 3.0" – це тридіапазонний детектор аналогового відеосигналу, який сканує ефір на частотах 1.2 ГГц / 3.3 ГГц / 5.8 ГГц і виявляє БПлА на відстані до 4 км.

Повний цикл автоматичного сканування триває 4-8 секунд. Пристрій має офіційну кодифікацію NATO та допущений до експлуатації Міністерством оборони України.

Раніше ми писали, що Компанія BlueBird Tech розробила новий детектор дронів під назвою "Чуйка 4.0", оснащений додатковим модулем, що здатен сканувати простір на новому діапазоні.

Також повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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