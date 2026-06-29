Украинский детектор дронов получил выход на "большие экраны": как он работает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновление разработано для расширения возможностей устройства на передовой. Новая "Чуйка" получила интегрированный аналоговый видеовыход под четырехпиновый миниджек. Он позволяет операторам в штабе подключать к детектору внешний экран или телевизор с аналоговым видеовходом.

Новая "Чуйка" с видеовыходом не является серийным изделием, а предлагается в качестве дополнительной опции исключительно под индивидуальный заказ. Комплектация прибора остается стандартной – без дополнительных аксессуаров в комплекте.

"Мы добавили этот интерфейс по просьбам военных, работающих в командных пунктах. Встроенного цветного дисплея устройства вполне достаточно для индивидуальной работы. Однако когда перехваченную картинку нужно видеть всей группе и анализировать, большой внешний монитор становится незаменимым", - пояснили инженеры BlueBird Tech.

В компании отмечают, что "Чуйка 3.0" – это трехдиапазонный детектор аналогового видеосигнала, сканирующий эфир на частотах 1.2 ГГц/3.3 ГГц/5.8 ГГц и обнаруживающий БПлА на расстоянии до 4 км.

Полный цикл автоматического сканирования длится 4-8 секунд. Устройство имеет официальную кодификацию НАТО и допущено к эксплуатации Министерством обороны Украины.