Представник партії Путіна контролював "референдум" у Херсоні. Йому оголосили підозру

Депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну повідомили про підозру за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата Держдуми РФ Олександра Сидякіна, який сприяє збройній агресії Росії в Україні.

Чиновник є головою центрального виконкому та заступником секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" і таким чином входить у близьке оточення керівництва країни-агресора.

Чим він займався

За завданням Кремля з 23 по 27 вересня 2022 року він перебував в окупованому на той час Херсоні. Там він особисто координував проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

Очоливши так звану "спостережну місію", Сидякін намагався створити для міжнародної спільноти видимість законності фейкового "референдуму".

Фото: Олександр Сидякін (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Для цього російський депутат роздавав численні інтерв'ю та коментарі для кремлівських телеканалів та інтернет-видань, які сфокусовані на західну аудиторію", - пише СБУ.

Крім того, для забезпечення "потрібних" результатів псевдореферендуму російський чиновник обходив окупаційні "виборчкоми" і контролював фальсифікацію підсумків "голосування".

Сидякіну оголосили підозру

Експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти України. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Сидякіну про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Депутату Держдуми РФ загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.