"Депутату" з партії Путіна в Херсонській області оголосили підозру в держзраді

Мешканці Херсона, яка вступила в російську партію "Єдина Росія" і почала допомагати окупантам, оголосили підозру в держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Деталі справи

За даними слідства, підозрювана в березні-вересні 2022 року брала участь у "виборах депутатів законодавчих зборів" від партії "Єдина Росія".

У передвиборчих турах окупованими містом Нова Каховка, Голопристанським, Генічеським районами Херсонської області вона закликала місцеве населення до підтримки порядків і законів РФ, популяризувала владу країни-агресора.

"Здійснювала психологічний тиск і намагалася змусити місцеве населення взяти участь у фейковому волевиявленні. За підтримку своєї кандидатури в депутати вона обіцяла видачу гуманітарної допомоги та розв'язання житлово-побутових проблем людей", - йдеться в повідомленні.

Фото: Колаборантка (facebook.com/pho.gov.ua)

А також зобов'язувала громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, отримувати паспорт громадянина РФ.

Що ще зробила зрадниця

Після "виборів" жінка обійняла посаду так званого "першого заступника голови" незаконного органу влади - "Херсонської обласної думи". Займалася господарськими питаннями псевдооргану.

Крім того, влітку 2023 року підозрювана зареєструвала згідно з російським законодавством підприємство "Новокаховський хлібозавод". На потужностях якого випікали хлібобулочні вироби для окупантів.

Також жінка незаконно перереєструвала ПрАТ "Херсонліфт" як юридичну установу РФ, очолила її, вела господарську діяльність за російськими стандартами та проводила розрахунки в рублях.

Їй загрожує довічне позбавлення волі

У прокуратурі повідомили, що жительку Херсона підозрюють у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораціонізмі. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Херсонській області.

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів в Україні

Нещодавно правоохоронці оголосили про підозру "судді Кіровського міжрайонного суду Донецька". Їй загрожує 15 років в'язниці.

Також українські правоохоронці оголосили підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфіловій за проведення незаконних "виборів" в Україні.