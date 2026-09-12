Украинский бизнес может потерять 10 млрд долларов, Кабмин ищет варианты поддержки, - Кравченко

В 2026 году убытки украинского бизнеса из-за постоянных российских атак могут достигнуть 10 миллиардов долларов. Однако правительство уже готовит новые решения, чтобы поддержать предпринимателей и экономику в целом.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко, сообщает РБК-Украина .

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Как пояснил министр, речь идет о действительно беспрецедентных масштабах потерь из-за вражеских ударов.

В КМУ отдают себе отчет в том, что имеющиеся программы - компенсации убытков, льготного кредитования и "5-7-9" - не способны покрыть потребности всего бизнеса. Фактически они работают именно для МСБ.

"Поэтому в этом году мы планируем расширять эти программы. Мы пытаемся реагировать на вызовы. Но, к сожалению, ограничены в фискальном ресурсе. В Украине в определенной степени сейчас работает рынок страхования, который в основном подкреплен перестрахованием за границей, в частности Lloyd's в Великобритании", - подчеркнул Кравченко.

По его словам, сейчас правительство столкнулось с двумя системными проблемами:

это дорого;

объем перестрахования очень ограничен, и сейчас он иссяк.

Более того, портфели ограничены, очень рискованны и не диверсифицированы.

"Нам кажется, что абсолютный приоритет для того, чтобы поддержать украинскую экономику прямо сейчас, - дать государственную и донорскую поддержку для запуска расширенного механизма страхования. Мы хотим обеспечить максимально эффективный способ использования фискального ресурса", - пояснил министр.

Одно из ключевых потенциальных решений - создать страховой фонд, который будет закрывать first loss.

Кравченко подчеркнул, что речь идет о модели, которая предусматривает страховую компенсацию до 10 млн долларов.

Логика здесь проста: хотя у государства нет возможности компенсировать каждому предприятию 100% убытков, оно способно создать систему, которая даст бизнесу гарантированный стартовый капитал для быстрого восстановления.

"Чтобы были средства, чтобы быстро восстановить критическое оборудование, сохранить людей, не потерять контракты и как можно скорее вернуться к работе. Такое страхование будет стоить 2% от суммы покрытия в пределах установленного лимита. Мы сотрудничаем со страховым рынком, который может подключиться и достраховать все остальные риски", - отметил министр.

Учитывая тот факт, что именно государство возьмет на себя первый риск, стоимость такого страхования станет намного ниже. Подобный механизм действительно способен обеспечить гораздо более широкое покрытие.

Несмотря на то, что по этому поводу велось немало дискуссий, все же удалось наладить позитивный диалог с министерствами, Верховной Радой и получить поддержку со стороны бизнеса.

"Мы все знаем наши ограничения, нам нужно искать компенсатор. Фонд компенсации по нашей модели будет наполняться за счет нескольких источников. Мы рассчитываем, что государство будет давать какой-то капитал, как минимум стартовый, а дальше присоединятся также доноры. Но на старте нам нужен капитал в 2-3 млрд долларов. То есть мы говорим, что это будет существенная сумма со стороны Украины", - подчеркнул Кравченко.

Повышение НДС - один из сценариев

Также состоялось множество обсуждений на уровне Министерства финансов, международных финансовых организаций и комитетов парламента.

Из разных вариантов финансирования один из наиболее реалистичных, который мы рассматриваем сейчас, - это повышение НДС.

"Почему? Потому что если мы смотрим на механизмы финансирования страхового фонда с точки зрения масштаба ресурса, администрирования этого ресурса и скорости наполнения, сегодня это единственное решение, которое позволяет быстро мобилизовать минимально необходимые средства, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами врага этой зимой", - пояснил министр.

По словам Кравченко, с точки зрения timeline очень важно запуститься максимально быстро. Речь идет именно о 2027 году, если удастся найти источники финансирования.

Кроме того, важно значительно усиливать и корпоративное управление, и прозрачность использования этих ресурсов.

"Для нас этот механизм - сверхважный приоритет, если мы действительно хотим поддержать бизнес в тех условиях, в которых мы сейчас находимся. И это будет сложный путь. Но мы уверены - шаг вперед надо делать уже сейчас. Дискуссия с международными партнерами занимает время. И чем серьезнее позиция украинской стороны и готовность софинансировать, тем больше шансов привлечь серьезные средства международных партнеров", - отметил министр.

По его мнению, все отрасли должны найти компромисс, чтобы спасти украинскую экономику.

"И это сигнал, что есть какой-нибудь более-менее серьезный ресурс, который может абсорбировать те риски, с которыми мы реально сейчас сталкиваемся", - подытожил Кравченко.