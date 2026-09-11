ЄС проводить "аудит" фінансів України перед рішенням щодо заморожених активів РФ

ЄС почав оцінювати дефіцит фінансування України на тлі закликів використовувати заморожені російські активи. Кошти країни-агресорки знаходяться переважно в європейських банках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

ЄС оцінює дефіцит фінансів в Україні

Європейська комісія заявила, що досліджує питання дефіциту коштів в Україні. Це потрібно для майбутнього "розмороження" російських активів на європейських рахунках.

Минулого року лідери ЄС домовилися взяти для України позику в розмірі 90 мільярдів євро. Це сталося після того, як альтернативний план фінансування Києва через заморожені російські активи не отримав одностайної підтримки.

Виконавчу раду ЄС запитали про відновлення роботи над варіантами використання російських активів. Раніше вони здебільшого зберігалися в Euroclear у Брюсселі.

Головна речниця Комісії Паула Піньо заявила, що все-таки головна увага приділяється отриманню Україною коштів з позики в розмірі 90 мільярдів євро.

"Заморожені активи не є пріоритетним завданням. Ми багато працювали над цим, а тепер увага зосереджена на чомусь іншому", - каже вона.

"Аудит" України

У серпні Україна заявила, що стикається з дефіцитом у 27 мільярдів доларів, який необхідно заповнити, щоб продовжити війну проти РФ.

Цього тижня комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зустрівся з:

прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким,

директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Зустріч була присвячена тому, щоб зрозуміти фіскальні події в Україні, каже речник комісії Балаж Уйварі.

Результатом цих зустрічей, за словами речника, є те, що знадобиться додаткові висновки експертів.

"Тож ми повинні спочатку виконати цю роботу. Нам потрібно визначити потреби, перш ніж ми зможемо потенційно обговорити шляхи їх вирішення", - уточнив Уйварі.

Питання російських активів

Заклик до більшого фінансування України знову порушив питання про використання активів РФ.

Нещодавно понад 120 депутатів Європарламенту підтримали пропозицію центристської групи Renew. Вона містила пропозицію зробити ЄС зберігачем російських активів, а не Euroclear та інші установи.

Це має розвіяти побоювання Бельгії залишитися наодинці з фінансовими та політичними наслідками плану щодо активів.

"Заблоковані російські рахунки слід перевести до нового інструменту ЄС, який діятиме як зберігач і нестиме всі юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії", - йдеться в листі.

Комісія заявила, що вивчає цю пропозицію.