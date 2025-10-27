Український біолог опинився за ґратами в Росії через боротьбу за Антарктику

У Росії заарештували 70-річного українського біолога Леоніда Пшенічнова, звинувативши його у “зраді” через підтримку обмежень на вилов антарктичного криля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

У світі розгорівся дипломатичний скандал через незаконний арешт українського вченого Леоніда Пшенічнова - 70-річного біолога, фахівця з антарктичних екосистем, якого російська влада звинуватила у "державній зраді".

Пшенічнова, який понад 40 років присвятив дослідженню морської флори та фауни Антарктики, затримали у тимчасово окупованому Криму, коли він готувався вирушити до Австралії на міжнародну конференцію з охорони антарктичних морських ресурсів.

На цій конференції мала обговорюватися пропозиція України щодо обмеження промислового вилову криля - одного з ключових елементів антарктичного харчового ланцюга.

Згідно з документом, який потрапив до журналістів видання The Guardian, російські силовики звинувачують ученого у "підриві економічних інтересів Росії", адже його наукова діяльність "сприяла обмеженню рибальства".

Так, у Кремлі вважають, що українська ініціатива щодо створення морського заповідника в Антарктиці “загрожує” прибуткам російського рибного промислу.

Пшенічнов, який з 1983 року співпрацює з Комісією зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR), неодноразово виступав за збереження популяцій криля та впровадження екологічних квот на його вилов. Колеги називають його "вченим видатного рівня" та "людиною великої доброти".

Реакція України та світу на арешт

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко назвав звинувачення проти вченого “сфабрикованими” та наголосив, що його арешт безпідставний.

"Він не політик і не чиновник - це чиста помста за наукову позицію", - заявив дипломат, додавши, що зараз ведеться збір підписів під міжнародним зверненням до Москви з вимогою звільнення українця.

Австралія висловила "глибоку стурбованість" діями Росії, а Велика Британія закликала звільнити всіх “незаконно затриманих цивільних осіб”.

Наукова спільнота також підняла хвилю протестів. Канадський океанограф Євген Пахомов, який співпрацював із Пшенічновим понад 30 років, розповів, що вчений має проблеми зі здоров’ям і потребує постійного лікування.

“Ми всі страшенно хвилюємося. Його єдина "провина" - любов до океану”, - зазначив він.

Директор природоохоронної організації Blue Marine Foundation Ден Крокет наголосив, що Пшенічнова ув’язнили “лише за те, що він надав наукові докази шкоди надмірного вилову криля”.

Нині на конференції CCAMLR у Гобарті (Австралія) представники кількох країн обговорюють ухвалення спільної заяви із закликом до негайного звільнення українського біолога.

“Чи може світова наукова спільнота мовчки дивитися, як Росія переслідує вченого за його дослідження природи?” - запитав у своєму виступі посол Мірошниченко.