Австрія розгляне екстрадицію генерала-втікача Наумова до України

В Австрії суд розгляне питання екстрадиції колишнього генерала Служби безпеки України, якого оголосили у міжнародний розшук. В Україні його звинувачують у низці кримінальних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Правоохоронні органи України підтримують комунікацію з австрійськими колегами щодо видачі Наумова. Стосовного колишнього генерала в Україні завершено досудове розслідування, йому інкримінують низку статей кримінального кодексу.

За даними джерел, мова йде про колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ генерала Андрія Наумова. Питання щодо його видачі Україні розгляне регіональний суд Корнойбурга.

Справа Наумова: що відомо

Наумова звільнили з посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ липня 2021 року. Після початку повномасштабної війни Наумов втік за кордон.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні Сербії та Північної Македонії з чималою сумою грошей. 29 вересня 2023 року сербський суд присудив Наумову рік ув'язнення за відмивання грошей. На волю Наумов вийшов на початку 2024 року.

В Україні Наумову оголосили кілька підозр - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. Також Наумова підозрюють у державній зраді.

Суд Сербії відмовив Україні в екстрадиції Наумова. Проте в жовтні 2024 року Наумов перебрався до Австрії, про що було повідомлено органам державної безпеки країни. Оскільки Наумов оголошений у міжнародний розшук, зараз вирішується питання його екстрадиції до України.