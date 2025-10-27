Украинский биолог оказался за решеткой в России из-за борьбы за Антарктику

В России арестовали 70-летнего украинского биолога Леонида Пшеничнова, обвинив его в "измене" из-за поддержки ограничений на вылов антарктического криля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian .

В мире разгорелся дипломатический скандал из-за незаконного ареста украинского ученого Леонида Пшеничнова - 70-летнего биолога, специалиста по антарктическим экосистемам, которого российские власти обвинили в "государственной измене".

Пшеничнова, который более 40 лет посвятил исследованию морской флоры и фауны Антарктики, задержали во временно оккупированном Крыму, когда он готовился отправиться в Австралию на международную конференцию по охране антарктических морских ресурсов.

На этой конференции должно было обсуждаться предложение Украины по ограничению промышленного вылова криля - одного из ключевых элементов антарктической пищевой цепи.

Согласно документу, который попал к журналистам издания The Guardian, российские силовики обвиняют ученого в "подрыве экономических интересов России", ведь его научная деятельность "способствовала ограничению рыболовства".

Так, в Кремле считают, что украинская инициатива по созданию морского заповедника в Антарктике "угрожает" доходам российского рыбного промысла.

Пшеничнов, который с 1983 года сотрудничает с Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR), неоднократно выступал за сохранение популяций криля и внедрение экологических квот на его вылов. Коллеги называют его "ученым выдающегося уровня" и "человеком большой доброты".

Реакция Украины и мира на арест

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал обвинения против ученого "сфабрикованными" и подчеркнул, что его арест безоснователен.

"Он не политик и не чиновник - это чистая месть за научную позицию", - заявил дипломат, добавив, что сейчас ведется сбор подписей под международным обращением к Москве с требованием освобождения украинца.

Австралия выразила "глубокую обеспокоенность" действиями России, а Великобритания призвала освободить всех "незаконно задержанных гражданских лиц".

Научное сообщество также подняло волну протестов. Канадский океанограф Евгений Пахомов, который сотрудничал с Пшеничновым более 30 лет, рассказал, что ученый имеет проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном лечении.

"Мы все ужасно волнуемся. Его единственная "вина" - любовь к океану", - отметил он.

Директор природоохранной организации Blue Marine Foundation Дэн Крокет подчеркнул, что Пшеничнова посадили "только за то, что он предоставил научные доказательства вреда чрезмерного вылова криля".

Сейчас на конференции CCAMLR в Хобарте (Австралия) представители нескольких стран обсуждают принятие совместного заявления с призывом к немедленному освобождению украинского биолога.

"Может ли мировое научное сообщество молча смотреть, как Россия преследует ученого за его исследования природы?" - спросил в своем выступлении посол Мирошниченко.