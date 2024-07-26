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Український арбітр отримав призначення на Суперкубок УЄФА

Фото: Микола Балакін потрапив до елітної компанії (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Українець Микола Балакін працюватиме в поєдинку між мадридським "Реалом" і "Аталантою" з італійського Бергамо за Суперкубок Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Матч "Реал" – "Аталанта" відбудеться 14 серпня. Поєдинок прийме стадіон "Народови" у Варшаві. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Союз європейський футбольних асоціацій визначився зі суддівською бригадою на матч між тріумфатором Ліги чемпіонів і переможцем Ліги Європи. Вона буде інтернаціональною. Головним рефері став швейцарець Сандро Шерер.

У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні. Четвертим рефері став Балакін. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть німці Бастіан Данкерт і Крістіан Дінгерт, а також швейцарець Федаї Сан.

Хто такий Микола Балакін

Уродженець Києва, представник династії футбольних арбітрів. Зокрема, його батько – Олександр Балакін – працював на матчах чемпіонатів СРСР та України.

На професіональному рівні почав судити в 21 рік. За п'ять років здолав шлях від Другої до Прем'єр-ліги. У грудні 2016-го став арбітром ФІФА. У минулому сезоні відсудив 7 єврокубкових поєдинків, зокрема матч групового етапу Ліги чемпіонів між "Реал Сосьєдадом" і "Зальцбургом".

На Євро-2024 Балакін був четвертим рефері в п'яти поєдинках. У голосуванні клубів УПЛ став найкращим арбітром за підсумками сезону.

До слова, раніше склали список рекордів Ямала на Євро-2024.

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