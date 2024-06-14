ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ роздала призи сезону: "Шахтар" і тут випередив "Динамо"

Київ, П'ятниця 14 червня 2024 11:34
UA EN RU
УПЛ роздала призи сезону: "Шахтар" і тут випередив "Динамо" Фото: Георгій Судаков отримав визнання суперників (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Клуби-учасники української Прем'єр-ліги обрали з-поміж себе найкращих за підсумками сезону 2023/24 в п'яти номінаціях. У двох найпрестижніших переміг донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

УПЛ назвала найкращих арбітра, воротаря, тренера, молодого гравця і футболіста в минулому сезоні. Лауреатів визначили за підсумками анкетування клубів ліги.

"Шахтар" виграв номінації найкращого тренера та найкращого футболіста. Призи дісталися Маріно Пушічу та Георгію Судакову, які доклалися до завоювання чемпіонського титулу "гірниками". Нагорода ж найкращому молодому виконавцю дісталася вінгеру львівського "Руха" Іллі Квасниці.

Тим часом найкращим воротарем турніру став Георгій Бущан. Голкіпер київського "Динамо" випередив у голосуванні колег із "Шахтаря" і "Колоса" з Ковалівки – Дмитра Різника та Кирила Фесюна. Обидва в наступному сезоні захищатимуть кольори "гірників". Найкращим арбітром став киянин Микола Балакін.

Фото: Лауреати сезону 2023/24 УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)

Раніше ЛНЗ призначив екс-тренера "Шахтаря" головним тренером. Олега Дулуба на посаді змінив Андрес Карраско. Іспанець працював із командою U-19 "гірників" у сезоні 2018/19.

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Чемпіонат України УПЛ Шахтар
NEWS
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі