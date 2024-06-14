УПЛ роздала призи сезону: "Шахтар" і тут випередив "Динамо"

Клуби-учасники української Прем'єр-ліги обрали з-поміж себе найкращих за підсумками сезону 2023/24 в п'яти номінаціях. У двох найпрестижніших переміг донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

УПЛ назвала найкращих арбітра, воротаря, тренера, молодого гравця і футболіста в минулому сезоні. Лауреатів визначили за підсумками анкетування клубів ліги.

"Шахтар" виграв номінації найкращого тренера та найкращого футболіста. Призи дісталися Маріно Пушічу та Георгію Судакову, які доклалися до завоювання чемпіонського титулу "гірниками". Нагорода ж найкращому молодому виконавцю дісталася вінгеру львівського "Руха" Іллі Квасниці.

Тим часом найкращим воротарем турніру став Георгій Бущан. Голкіпер київського "Динамо" випередив у голосуванні колег із "Шахтаря" і "Колоса" з Ковалівки – Дмитра Різника та Кирила Фесюна. Обидва в наступному сезоні захищатимуть кольори "гірників". Найкращим арбітром став киянин Микола Балакін.

Фото: Лауреати сезону 2023/24 УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)

Раніше ЛНЗ призначив екс-тренера "Шахтаря" головним тренером. Олега Дулуба на посаді змінив Андрес Карраско. Іспанець працював із командою U-19 "гірників" у сезоні 2018/19.