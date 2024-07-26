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Украинский арбитр получил назначение на Суперкубок УЕФА

Фото: Николай Балакин попал в элитную компанию (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Николай Балакин будет работать в поединке между мадридским "Реалом" и "Аталантой" из итальянского Бергамо за Суперкубок Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал" – "Аталанта" состоится 14 августа. Поединок примет стадион "Народовы" в Варшаве. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с судейской бригадой на матч между триумфатором Лиги чемпионов и победителем Лиги Европы. Она будет интернациональной. Главным рефери стал швейцарец Сандро Шерер.

В роли лайнсменов ему помогут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Четвертым рефери стал Балакин. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт, а также швейцарец Федай Сан.

Кто такой Николай Балакин

Уроженец Киева, представитель династии футбольных арбитров. В частности, его отец – Александр Балакин – работал на матчах чемпионатов СССР и Украины.

На профессиональном уровне начал судить в 21 год. За пять лет прошел путь от Второй до Премьер-лиги. В декабре 2016-го стал арбитром ФИФА. В прошлом сезоне отсудил 7 еврокубковых поединков, в том числе матч группового этапа Лиги чемпионов между "Реал Сосьедадом" и "Зальцбургом".

На Евро-2024 Балакин был четвертым рефери в пяти поединках. В голосовании клубов УПЛ стал лучшим арбитром по итогам сезона.

К слову, ранее составили список рекордов Ямала на Евро-2024.

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