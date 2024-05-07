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Український арбітр отримав призначення на другий півфінал єврокубка: хто він такий

Бергамо, Вівторок 07 травня 2024 13:37
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Український арбітр отримав призначення на другий півфінал єврокубка: хто він такий Фото: Микола Балакін набув неабиякого європейського досвіду в цьому сезоні (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціації (УЄФА) довірили українцю Миколі Балакіну роботу в другому поєдинку 1/2 фіналу між "Аталантою" з італійського Бергамо та марсельським "Олімпіком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Аталанта" – "Марсель" відбудеться 9 травня. Поєдинок прийме арена "Стадіо ді Бергамо". Стартовий свисток зустрічі прозвуть о 22:00 за київським часом.

Балакін отримав роль четвертого рефері. Натомість безпосередньо в полі працюватиме суддівська бригада з Іспанії на чолі з Хесусом Хілем Мансано. Лайнсменами призначали Дієго Барберо та Анхеля Невадо. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть іспанці Хуан Мартінес Мунуера та Алехандро Ернандес.

Раніше Балакін і його співвітчизник Беркут потрапили до категорії підтримки офіційних осіб матчів Євро-2024. Отже, вони претендуватимуть на роль четвертого судді або резервного лайнсмена на чемпіонаті Європи. Балакін у сезоні 2023/24 відсудив 7 поєдинків у єврокубках.

Хто такий Микола Балакін

Уродженець Києва, наймолодший представник суддівської династії. Батько – Олександр Балакін – працював на матчах чемпіонатів СРСР та України.

На професіональному рівні почав працювати в 21 рік. Шлях від Другої до Прем'єр-ліги подолав за 5 років (2010-2015 рр.). Арбітром ФІФА став у грудні 2016 року. У нинішньому сезоні провів 5 єврокубкових поєдинків (кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, два матчі групового етапу Ліги Європи).

Загалом відсудив 20 поєдинків у всіх турнірах у сезоні 2023/24. Статистика рефері – 92 жовті картки, 4 вилучення, 9 пенальті.

До слова, раніше склали графік виступів футбольних команд України на літніх турнірах.

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