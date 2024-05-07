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Украинский арбитр получил назначение на второй полуфинал еврокубка: кто он такой

Бергамо, Вторник 07 мая 2024 13:37
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Украинский арбитр получил назначение на второй полуфинал еврокубка: кто он такой Фото: Николай Балакин приобрел незаурядный европейский опыт в этом сезоне (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доверили украинцу Николаю Балакину работу во втором поединке 1/2 финала между "Аталантой" из итальянского Бергамо и марсельским "Олимпиком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Аталанта" – "Марсель" состоится 9 мая. Поединок примет арена "Стадио ди Бергамо". Стартовый свисток встречи прозовут в 22:00 по киевскому времени.

Балакин получил роль четвертого рефери. Непосредственно же в поле будет работать судейская бригада из Испании во главе с Хесусом Хилем Мансано. Лайнсменами назначали Диего Барберо и Анхеля Невадо. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать испанцы Хуан Мартинес Мунуэра и Алехандро Эрнандес.

Ранее Балакин и его соотечественник Беркут попали в категорию поддержки официальных лиц матчей Евро-2024. Следовательно, они будут претендовать на роль четвертого судьи или резервного лайнсмена на чемпионате Европы. Балакин в сезоне 2023/24 отсудил 7 поединков в еврокубках.

Кто такой Николай Балакин

Уроженец Киева, самый молодой представитель судейской династии. Отец – Александр Балакин – работал на матчах чемпионатов СССР и Украины.

На профессиональном уровне начал работать в 21 год. Путь от Второй до Премьер-лиги прошел за 5 лет (2010-2015 гг.). Арбитром ФИФА стал в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне провел 5 еврокубковых поединков (квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, два матча группового этапа Лиги Европы).

В общей сложности отсудил 20 поединков во всех турнирах в сезоне 2023/24. Статистика рефери – 92 желтые карточки, 4 удаления, 9 пенальти.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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