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Українським водіям світить штраф за "популярне" порушення: про які суми йдеться

Користуватися гаджетами за кермом заборонено (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Використання гаджетів, зокрема мобільних телефонів, під час керування транспортними засобами в Україні заборонене.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Покарання водіїв за телефонні розмови під час руху

Правоохоронці нагадали водіям, що необхідно завжди дбати про свою безпеку та не користуватися мобільними телефонами під час руху.

"Сьогодні ми нагадали водіям правила дорожнього руху, зокрема, про заборону використання гаджетів під час керування транспортними засобами. Ми провели з керманичами роз'яснювальні бесіди та подарували їм символічні наліпки", - розповіли у поліції.

Наліпки, які патрульні дарували водіям (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Зазначається, що використовувати засоби зв'язку дозволяється так, щоб не відволікатись від керування транспортним засобом:

  • або за допомогою спеціальної гарнітури
  • або за допомогою мультимедійної системи автомобіля

Уточнюється, що відповідно до пункту 2.9 (д) ПДР, водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

Винятком можуть бути водії оперативних транспортних засобів - під час виконання ними невідкладного службового завдання.

"Пам'ятайте, що за таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність - штраф у розмірі 510 гривень. Будьте уважними за кермом та кермуйте відповідально", - підсумували у прес-службі правоохоронців.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Як можуть покарати водія за ігнорування поліцейських

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.

Якщо ж особа ігнорує таке прохання правоохоронця, їй загрожує штраф і в деяких випадках - навіть тимчасове позбавлення посвідчення водія.

Читайте також, хто має право навчати водінню в Україні, а кому випишуть штраф.

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