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Украинским водителям светит штраф за "популярное" нарушение: о каких суммах идет речь

Пользоваться гаджетами за рулем нельзя (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Использование гаджетов, в частности мобильных телефонов, во время управления транспортными средствами в Украине запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Наказание водителей за телефонные разговоры во время движения

Правоохранители напомнили водителям, что необходимо всегда заботиться о своей безопасности и не использовать мобильные телефоны во время движения.

"Сегодня мы напомнили водителям правила дорожного движения, в частности, о запрете использования гаджетов при управлении транспортными средствами. Мы провели с водителями разъяснительные беседы и подарили им символические наклейки", - рассказали в полиции.

Наклейки, которые патрульные дарили водителям (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отмечается, что использовать средства связи можно так, чтобы не отвлекаться от управления транспортным средством:

  • или с помощью специальной гарнитуры
  • или с помощью мультимедийной системы автомобиля

Уточняется, что согласно пункту 2.9 (д) ПДД, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке.

Исключением могут быть водители оперативных транспортных средств - при выполнении ими неотложной служебной задачи.

"Помните, что за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен. Будьте внимательны за рулем и водите ответственно", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Как могут наказать водителя за игнорирование полицейских

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.

Если же лицо игнорирует такую просьбу правоохранителя, ему грозит штраф и в некоторых случаях - даже временное лишение водительского удостоверения.

Читайте также, кто имеет право обучать вождению в Украине, а кому выпишут штраф.

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