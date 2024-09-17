Украинским водителям светит штраф за "популярное" нарушение: о каких суммах идет речь

Наказание водителей за телефонные разговоры во время движения

Правоохранители напомнили водителям, что необходимо всегда заботиться о своей безопасности и не использовать мобильные телефоны во время движения.

"Сегодня мы напомнили водителям правила дорожного движения, в частности, о запрете использования гаджетов при управлении транспортными средствами. Мы провели с водителями разъяснительные беседы и подарили им символические наклейки", - рассказали в полиции.

Наклейки, которые патрульные дарили водителям (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отмечается, что использовать средства связи можно так, чтобы не отвлекаться от управления транспортным средством:

или с помощью специальной гарнитуры

или с помощью мультимедийной системы автомобиля

Уточняется, что согласно пункту 2.9 (д) ПДД, водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке.

Исключением могут быть водители оперативных транспортных средств - при выполнении ими неотложной служебной задачи.

"Помните, что за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен. Будьте внимательны за рулем и водите ответственно", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)