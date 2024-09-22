Українським водіям нагадали, де паркуватись ніяк не можна: який штраф можуть виписати

Покарання за ігнорування поліцейських

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.

Якщо ж водій ігнорує таке прохання правоохоронця, їй загрожує штраф і в деяких випадках - навіть тимчасове позбавлення посвідчення водія.

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