Украинским водителям напомнили, где парковаться никак нельзя: какой штраф могут выписать

Наказание водителей за парковку на велополосе

Правоохранители рассказали, что каждый день обнаруживают водителей, которые паркуются с нарушением ПДД. Речь идет, в частности, о парковке на полосе, предназначенной для движения велосипедистов.

Велополоса в столице (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Патрульные привлекают к ответственности виновных водителей и проводят с ними профилактические беседы по соблюдению законодательства", - уточнили в Патрульной полиции.

Отмечается, что водители, которые пренебрегают ПДД и препятствуют движению велосипедистов, получают штраф в размере 340 грн.

"Будьте сознательны и уважайте других участников дорожного движения", - подытожили в полиции.

Пост Патрульной полиции Киева (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)