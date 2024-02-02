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Українським водіям готують чергове нововведення: про що мова

Україна, П'ятниця 02 лютого 2024 11:17
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Українським водіям готують чергове нововведення: про що мова Фото: українським водіям готують чергове нововведення (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови комітету Данила Гетманцева.

Даний законопроект має вирішити низку проблем, зокрема:

  • недосконалість процедур розрахунку та здійснення страхової виплати із відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП;
  • низький ліміт відповідальності страховика;
  • державне регулювання ціноутворення за цим видом страхування;
  • недостатню ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України;
  • обмежену роль держави в контролі за його діяльністю.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

  • поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах ЄС;
  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
  • розширити застосування "європротоколу" - оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС

На даному етапі сервіс доступний для легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів.

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