Украинским водителям готовят очередное нововведение: о чем идет речь

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы комитета Даниила Гетманцева.

Напомним, в конце декабря 2023 года в приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей - перерегистрация авто онлайн. Раньше для этого нужно было ходить в сервисные центры МВД

На данном этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

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