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Украинским водителям готовят очередное нововведение: о чем идет речь

Украина, Пятница 02 февраля 2024 11:17
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Украинским водителям готовят очередное нововведение: о чем идет речь Фото: украинским водителям готовят очередное нововведение (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы комитета Даниила Гетманцева.

Данный законопроект должен решить ряд проблем, в частности:

  • несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного в результате ДТП;
  • низкий лимит ответственности страховщика;
  • государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования;
  • недостаточную эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро;
  • ограниченную роль государства в контроле его деятельности.

Законопроектом, в частности, предлагается:

  • постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах ЕС;
  • ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);
  • ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
  • расширить применение "европротокола" - оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;

Напомним, в конце декабря 2023 года в приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей - перерегистрация авто онлайн. Раньше для этого нужно было ходить в сервисные центры МВД

На данном этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

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