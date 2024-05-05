Українським пенсіонерам з Криму спростили механізм виплати пенсій: що змінилось

Лубінець заявив, що парламентом було ухвалено закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Йдеться про усунення дискримінаційної норми про нарахування пенсій для громадян з АР Крим і м. Севастополя після підтвердження про неотримання такими особами пенсії в Росії, що в умовах повномасштабного вторгнення та розриву усіх дипломатичних відносин з РФ є неможливим.

Що змінилось

Закон передбачає спрощення механізму відновлення виплат для осіб з АР Крим і м. Севастополя. Зокрема, скасували вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду країни-агресора.

"Таким чином, відтепер пенсії призначатимуть за заявою особи, в якій зазначатиметься, що вона не отримувала виплат від РФ, при цьому жодних підтверджень від російського Пенсійного фонду не потрібно", - підкреслив Лубінець.