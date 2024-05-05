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Украинским пенсионерам из Крыма упростили механизм выплат: что изменилось

Фото: пенсионерам из Крыма упростили механизм выплаты пенсий (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинским пенсионерам из временно оккупированного Крыма упростили механизм начисления и выплаты пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Лубинец заявил, что парламентом был принят закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины".

Речь идет об устранении дискриминационной нормы о начислении пенсий для граждан из АР Крым и г. Севастополя после подтверждения о неполучении такими лицами пенсии в России, что в условиях полномасштабного вторжения и разрыва всех дипломатических отношений с РФ невозможно.

Что изменилось

Закон предусматривает упрощение механизма возобновления выплат для лиц из АР Крым и Севастополя. В частности, было отменено требование получения информации от Пенсионного фонда страны-агрессора.

"Таким образом, теперь пенсии будут назначаться по заявлению лица, в котором будет отмечаться, что оно не получало выплат от РФ, при этом никаких подтверждений от российского Пенсионного фонда не требуется", - подчеркнул Лубинец.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут подать заявку на получение жилищной субсидии "в один клик".

Кроме того, в материале РБК-Украина мы объясняли, что следует сделать, если вам не продлили субсидию автоматически.

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