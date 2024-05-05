Украинским пенсионерам из Крыма упростили механизм выплат: что изменилось

Лубинец заявил, что парламентом был принят закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины".

Речь идет об устранении дискриминационной нормы о начислении пенсий для граждан из АР Крым и г. Севастополя после подтверждения о неполучении такими лицами пенсии в России, что в условиях полномасштабного вторжения и разрыва всех дипломатических отношений с РФ невозможно.

Что изменилось

Закон предусматривает упрощение механизма возобновления выплат для лиц из АР Крым и Севастополя. В частности, было отменено требование получения информации от Пенсионного фонда страны-агрессора.

"Таким образом, теперь пенсии будут назначаться по заявлению лица, в котором будет отмечаться, что оно не получало выплат от РФ, при этом никаких подтверждений от российского Пенсионного фонда не требуется", - подчеркнул Лубинец.