Субсидія "в один клік". Пенсійний фонд пояснив, як швидко подати заявку

В Україні діє експериментальний проєкт, який дає можливість максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд .

В Пенсійному фонді наголосили, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.

Як здійснюється спрощена процедура

За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву "в один клік" в електронній формі:

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний додаток Пенсійного фонду України;

портал Дія.

Або в паперовій формі:

звернувшись до обраного сервісного центру Фонду;

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести

прізвище, ім’я та по батькові,

серію і номер паспорта,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства,

адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата,

підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами - за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.

На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви.

Як подати заяву на житлову субсидію "в один клік" через вебпортал Фонду

Для початку варто зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Подальші кроки можна побачити на інфографіці: