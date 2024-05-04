Кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжили автоматично: список

Фото: у Мінсоцполітики розповіли, кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжували автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частини українцям, які отримують субсидію на опалювальний сезон, не продовжили її автоматично. Для поновлення виплат слід подати заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.