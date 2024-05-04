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Кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжили автоматично: список

Україна, Субота 04 травня 2024 21:49
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Кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжили автоматично: список Фото: у Мінсоцполітики розповіли, кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжували автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Частини українцям, які отримують субсидію на опалювальний сезон, не продовжили її автоматично. Для поновлення виплат слід подати заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Як нагадали у відомстві, частина українців з травня має право отримувати субсидію на неопалювальний сезон.

Більшості виплати продовжують автоматично, але окремим категоріям потрібно подавати заяву та декларацію про доходи та витрати до Пенсійного фонду України. Це необхідно робити, якщо:

  • заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також заяву необхідно подавати і тим, хто має право на виплати, але у опалювальний сезон їм призначали субсидію у розмірі 0,00 гривень.

Субсидії в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перевірити, чи призначено субсидію, можна лише за допомогою одного способу. Більш детально про це - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

До речі, пенсіонери, які не мають страхового стажу, мають право на тимчасову допомогу від держави. Вона становить понад 2 тисячі гривень.

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Міністерство соціальної політики Субсидії в Україні
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