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Українським медикам видадуть 3000 спеціальних бронежилетів

Фото: українським медикам видадуть 3000 спеціальних бронежилетів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українським медикам для їх захисту буде передано спеціалізовані бронежилети, котрі зможуть захистити їх від уламків скла, бетону, снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівського Оборонного Кластеру.

Повідомляється, що 400 бронежилетів буде передано медикам у межах другої гуманітарної місії. Вони потраплять до лікарів Києва, Сум, Чернігова та Харкова.

У Києві вони будуть надані працівникам Інституту серця, Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Київському центру медицини катастроф. А от у Харкові, Сумах, Чернігові їх отримають лікарі екстреної медичної допомоги.

Всього незабаром планується видати медичним працівникам 3000 таких бронежилетів.

"Протиуламкові бронежилети для медиків розроблені Львівським Оборонним Кластером та Харківський завод засобів індивідуального захисту разом з медиками швидкої допомоги. Вироби сертифіковані та передаються медикам безплатно. Усього в рамках проєкту медикам буде передано 3000 спеціальних бронежилетів", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що херсонські комунальники та працівники районних рад отримають бронежилети. Їх надав Львівський оборонний кластер.

Нагадаємо, Росія від початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних закладів, пошкодила - близько тисячі.

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