ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ляшко: Окупанти зруйнували сотні медзакладів, пошкодили - близько тисячі

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 06:20
Ляшко: Окупанти зруйнували сотні медзакладів, пошкодили - близько тисячі Фото: Глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росія від початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних закладів, пошкодила - близько тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Посадовець поінформував, що 200 закладів відновили.

"Якщо ми говоримо про пошкоджені об'єкти, тобто в лікарні декілька корпусів, то цифра більше ніж 1 000. Майже 200 - зруйновано повністю, вони відновленню не підлягають і будуть потребувати будівництва, у разі необхідності, з нуля, за новими проєктами та технологіями", - розповів Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що вже сьогодні в Києві завершили відновлення лікарні, яка постраждала від російських обстрілів у жовтні 2022 року.

"Працюємо в цьому напрямку і уряд виділяє субвенції регіонам, щоб відновлювати, запускати заклади охорони здоров'я", - додав мінстр.

Нагадаємо, стало відомо, скільки спортивних об’єктів було знищено російськими окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України Війна Росії проти України
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
"Тут все горіло": Як житловий двір у Броварах пережив аварію вертольота з керівництвом МВС
Юлія Акимовакоресподент "Тут все горіло": Як житловий двір у Броварах пережив аварію вертольота з керівництвом МВС