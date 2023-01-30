Украинским медикам выдадут 3000 специальных бронежилетов

Украинским медикам для их защиты будут переданы специализированные бронежилеты, которые смогут защитить их от обломков стекла, бетона, снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовского Оборонного Кластера.
Сообщается, что 400 бронежилетов будут переданы медикам в рамках второй гуманитарной миссии. Они попадут к врачам Киева, Сум, Чернигова и Харькова.
В Киеве они будут предоставлены работникам Института сердца, Украинскому научно-практическому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Киевскому центру медицины катастроф. А вот в Харькове, Сумах, Чернигове их получат врачи экстренной медицинской помощи.
Всего в скором времени планируется выдать медицинским работникам 3000 таких бронежилетов.
"Противоломочные бронежилеты для медиков разработаны Львовским Оборонным Кластером и Харьковский завод средств индивидуальной защиты вместе с медиками скорой помощи. Изделия сертифицированы и передаются медикам бесплатно. Всего в рамках проекта медикам будет передано 3000 специальных бронежилетов", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что херсонские коммунальщики и работники районных советов получат бронежилеты. Их предоставил Львовский оборонный кластер.
Напомним, Россия с начала вторжения разрушила в Украине сотни медицинских учреждений, повредила - около тысячи.
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