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Украинским медикам выдадут 3000 специальных бронежилетов

Фото: украинским медикам выдадут 3000 специальных бронежилетов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинским медикам для их защиты будут переданы специализированные бронежилеты, которые смогут защитить их от обломков стекла, бетона, снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовского Оборонного Кластера.

Сообщается, что 400 бронежилетов будут переданы медикам в рамках второй гуманитарной миссии. Они попадут к врачам Киева, Сум, Чернигова и Харькова.

В Киеве они будут предоставлены работникам Института сердца, Украинскому научно-практическому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Киевскому центру медицины катастроф. А вот в Харькове, Сумах, Чернигове их получат врачи экстренной медицинской помощи.

Всего в скором времени планируется выдать медицинским работникам 3000 таких бронежилетов.

"Противоломочные бронежилеты для медиков разработаны Львовским Оборонным Кластером и Харьковский завод средств индивидуальной защиты вместе с медиками скорой помощи. Изделия сертифицированы и передаются медикам бесплатно. Всего в рамках проекта медикам будет передано 3000 специальных бронежилетов", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что херсонские коммунальщики и работники районных советов получат бронежилеты. Их предоставил Львовский оборонный кластер.

Напомним, Россия с начала вторжения разрушила в Украине сотни медицинских учреждений, повредила - около тысячи.

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медицинская помощь