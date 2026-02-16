Українським біженцям можна видихнути: ухвалено важливе рішення в Європі

Ірландія продовжила імміграційні дозволи для осіб зі статусом тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.
Ідеться про документи, дійсні до 4 березня 2026 року: їх не потрібно оновлювати чи подавати повторно.
Продовження відбувається автоматично, що забезпечує правову визначеність для десятків тисяч громадян України.
Рішення ухвалено на підставі позиції Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції та опубліковано на офіційному порталі Імміграційної служби.
Воно поширюється не тільки на українців, а й на інших бенефіціарів Директиви про тимчасовий захист, включно з особами без громадянства та громадянами третіх країн, які покинули Україну через війну.
Які права зберігаються
Статус тимчасового захисту в Ірландії передбачає легальне проживання, право на працю без окремого дозволу, доступ до медичної допомоги, освіти та соціальних послуг.
Також зберігається можливість подорожувати країнами Європи до 90 днів у державах, які визнають цей режим.
Продовження відповідає рішенню Ради Європейського Союзу, яка раніше затвердила дію Директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року для всіх країн ЄС.
Паралельно на європейському рівні обговорюються варіанти подальшого правового статусу українців після завершення цього періоду.