Украинским беженцам можно выдохнуть: принято важное решение в Европе

Ирландия продлила иммиграционные разрешения для лиц со статусом временной защиты до 4 марта 2027 года.

Речь идет о документах, действительных до 4 марта 2026 года: их не нужно обновлять или подавать повторно.

Продление происходит автоматически, что обеспечивает правовую определенность для десятков тысяч граждан Украины.

Решение принято на основании позиции Министерства юстиции, внутренних дел и миграции и опубликовано на официальном портале Иммиграционной службы.

Оно распространяется не только на украинцев, но и на других бенефициаров Директивы о временной защите, включая лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за войны.

Какие права сохраняются

Статус временной защиты в Ирландии предусматривает легальное проживание, право на труд без отдельного разрешения, доступ к медицинской помощи, образованию и социальным услугам.

Также сохраняется возможность путешествовать по странам Европы до 90 дней в государствах, признающих этот режим.

Продление соответствует решению Совет Европейского Союза, который ранее утвердил действие Директивы о временной защите до 4 марта 2027 года для всех стран ЕС.

Параллельно на европейском уровне обсуждаются варианты дальнейшего правового статуса украинцев после завершения этого периода.