Діти в Україні стали менше спілкуватися українською мовою: мовний омбудсмен назвав причини

В Україні спостерігається уповільнення процесів українізації, що викликає занепокоєння державних інституцій. Зокрема, діти стали рідше спілкуватися українською мовою як в школі, так і вдома та в соціальних мережах.

За даними омбудсмена, лише 37% учнів спілкуються українською мовою з друзями, а вдома українською розмовляють 39% школярів. Також на 10% зменшилася кількість молоді, яка віддає перевагу українській мові в інтернеті.

"Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канали, на півдні та сході – медіапростір, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців", – зазначив мовний омбудсмен.

Кремінь наголосив, що утвердження української мови як державної у всіх сферах суспільного життя має стати стратегічним завданням Української держави. Він закликав забезпечити домінування та динамічний розвиток української мови, а також дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Зазначимо, закон набрав чинності п'ять років тому і поступово запроваджує нові положення. Зокрема, з 16 липня 2024 року всі друковані медіа зобов’язані мати українськомовну версію. Однак, за словами Кременя, у мовній сфері залишається низка проблем, зокрема зросійщення інтернет-простору та зменшення показників використання української в освітньому середовищі.