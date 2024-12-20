Діти в Україні стали менше спілкуватися українською мовою: мовний омбудсмен назвав причини
В Україні спостерігається уповільнення процесів українізації, що викликає занепокоєння державних інституцій. Зокрема, діти стали рідше спілкуватися українською мовою як в школі, так і вдома та в соціальних мережах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.
За даними омбудсмена, лише 37% учнів спілкуються українською мовою з друзями, а вдома українською розмовляють 39% школярів. Також на 10% зменшилася кількість молоді, яка віддає перевагу українській мові в інтернеті.
"Російський ворог продовжує протидіяти українській ідентичності, окуповуючи соціальні мережі, телеграм-канали, на півдні та сході – медіапростір, пробиваючи шлях до свідомості молодих українців", – зазначив мовний омбудсмен.
Кремінь наголосив, що утвердження української мови як державної у всіх сферах суспільного життя має стати стратегічним завданням Української держави. Він закликав забезпечити домінування та динамічний розвиток української мови, а також дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Зазначимо, закон набрав чинності п'ять років тому і поступово запроваджує нові положення. Зокрема, з 16 липня 2024 року всі друковані медіа зобов’язані мати українськомовну версію. Однак, за словами Кременя, у мовній сфері залишається низка проблем, зокрема зросійщення інтернет-простору та зменшення показників використання української в освітньому середовищі.
Раніше ми писали, що у 2024 році в українських закладах освіти суттєво зросла кількість порушень мовного законодавства. Тарас Кремінь наголосив, що кожне 10-15 звернення до його Секретаріату стосується проблем у сфері освіти. Він зазначив, що скорочення використання української мови в школах частково пов’язане з недостатньою кількістю якісного українськомовного контенту. Крім того, він вважає, що вирішення проблеми можливе через впровадження культури домашнього читання, яка допоможе змінити звички школярів.
Нагадаємо, кількість покарань за порушення мовного законодавства значно зросла. У період із жовтня 2024 року зафіксовано 216 випадків порушень, що у 1,7 раза перевищує показник 2023 року, коли було складено 128 протоколів.
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