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В украинских школах могут запретить русский язык даже вне уроков: детали

Четверг 13 марта 2025 14:07
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В украинских школах могут запретить русский язык даже вне уроков: детали Фото: Общение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Верховная Рада рассмотрит законопроект №13072, который предусматривает создание украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях. Документ запрещает использование русского языка не только во время уроков, но и во внеучебное время - на переменах, в коридорах, столовых и даже в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, главная цель инициативы - способствовать формированию украинской языковой компетентности и идентичности. Авторы проекта отмечают, что администрация школ и учителя должны поощрять детей к общению на украинском, но никакого принуждения или наказания для учеников не предусмотрено. Родители также должны присоединиться к созданию украиноязычной среды, поддерживая соответствующую инициативу.

При этом законопроект предусматривает исключения: в частности, изучение иностранных языков, общение на языках национальных меньшинств в специализированных классах, а также преподавание отдельных предметов на английском или других языках ЕС.

Среди авторов проекта закона - первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович.

Документ зарегистрировали на сайте Верховной Рады 11 марта 2025 года. Он сейчас находится на рассмотрении парламента.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект, который предусматривает запрет на использование русского языка во время перерывов в школах. Министр образования Оксен Лисовой отметил важность защиты украинского языка, отметив, что язык страны-агрессора не подлежит равноправному развитию. Он подчеркнул, что русский язык используется как оружие, поэтому защита украинского языка является приоритетом.

Также мы рассказывали, что дети в Украине стали меньше общаться на русском языке. Согласно исследованию, среди школьников существенно возросло использование украинского языка, особенно среди младших поколений. Это свидетельствует об изменениях в языковых предпочтениях и постепенном вытеснении русского языка из повседневной жизни украинцев.

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