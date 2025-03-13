В украинских школах могут запретить русский язык даже вне уроков: детали

Верховная Рада рассмотрит законопроект №13072, который предусматривает создание украиноязычной образовательной среды в учебных заведениях. Документ запрещает использование русского языка не только во время уроков, но и во внеучебное время - на переменах, в коридорах, столовых и даже в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, главная цель инициативы - способствовать формированию украинской языковой компетентности и идентичности. Авторы проекта отмечают, что администрация школ и учителя должны поощрять детей к общению на украинском, но никакого принуждения или наказания для учеников не предусмотрено. Родители также должны присоединиться к созданию украиноязычной среды, поддерживая соответствующую инициативу.

При этом законопроект предусматривает исключения: в частности, изучение иностранных языков, общение на языках национальных меньшинств в специализированных классах, а также преподавание отдельных предметов на английском или других языках ЕС.

Среди авторов проекта закона - первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович.

Документ зарегистрировали на сайте Верховной Рады 11 марта 2025 года. Он сейчас находится на рассмотрении парламента.