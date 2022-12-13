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З українських портів вийшли ще вісім суден з зерном для Азії та Європи

Фото: з українських портів вийшли ще вісім суден з зерном для Азії та Європи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З портів Одеської області сьогодні, 13 грудня, вийшли ще вісім суден з 238,6 тисячами тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Повідомляється, що наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 23 судна. На них завантажують 690 тисяч тонн української агропродукції.

Загалом з 1 серпня з одеських портів вийшли 550 суден, які експортували 13,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, нещодавно з порту "Одеса" вирушило судно с пшеницею для Сомалі.

Окрім того, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.

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